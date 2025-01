Servizio Civile Universale: opportunità anche su Campobasso con ANPEAS, domande fino al 18 febbraio 2025

Servizio civile universale: opportunità per i giovani del territorio che potranno presentare domanda di partecipazione fino alle ore 14 del 18 febbraio in una delle sedi accreditate di ANPEAS su Campobasso.

Nello specifico, è possibile candidarsi per i posti messi a bando all’interno di Associazioni, Cooperative ed Enti del Terzo Settore presenti sul capoluogo molisano come: AIPD (Associazione Italiana Persone Down di Campobasso), NASP, il Centro di Servizio per il Volontariato, Cooperativa SIRIO, Legacoop Molise, nonché l’Università degli Studi del Molise dove, con il progetto “DOTTORI IN INCLUSIONE 2025”, sono disponibili 13 posti.

Inclusione e coesione sociale sono le parole chiave che caratterizzano l’impegno costante di ANPEAS portato avanti proprio grazie ai progetti di Servizio civile che puntano a fornire: assistenza residenziale e domiciliare rivolta ad anziani e disabili, sostegno scolastico e animazione culturale ai minori, accoglienza dei migranti nella comunità ma anche ad informare la popolazione sulla prevenzione e mitigazione dei rischi derivanti dalle calamità.

Nonostante il taglio ai fondi per il servizio civile, l’oculata programmazione e progettazione di ANPEAS ha consentito di garantire continuità ai propri Enti accreditati che vedranno arrivare nuovi volontari anche per quest’annualità.

In totale, i progetti di Servizio Civile Universale dell’Associazione, finanziati dal Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio civile Universale nell’ambito del Bando pubblicato lo scorso 18 dicembre 2024, sono sei e 236 i posti disponibili afferenti al Programma di intervento “Inclusione e coesione sociale: in Molise si può! 2025” presentato da ANPEAS in coprogrammazione con il Comune di Isernia.

“Contrastare l’isolamento sociale e promuovere l’inclusione dei più fragili è da sempre la nostra mission, il commento della dottoressa Patrizia Pano, Presidente ANPEAS, così come quello di dare risposte concrete a tutti gli Enti che sono accreditati con noi. Un circolo virtuoso che, grazie all’impegno dei nostri volontari, apporta benefici alla collettività, nonché fornisce occasioni di crescita per i giovani che si affacciano al mondo del lavoro proprio attraverso il servizio civile”.

Gli aspiranti operatori volontari dovranno presentare la domanda esclusivamente attraverso la piattaforma “Domanda online (Dol)”, raggiungibile tramite pc, tablet e smartphone all’indirizzo: https://domandaonline.serviziocivile.it. I progetti sono consultabili sulla pagina dell’ente www.anpeas.it. L’impegno richiesto è per 25 ore settimanali e un importo mensile di 507,30 euro.