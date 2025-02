Sistema Rentri, domani il seminario dell’Ance-Formedil Molise

Dal 13 febbraio prossimo circa 70.000 operatori saranno obbligati al RENTRI, il nuovosistema informativo di tracciabilità dei rifiuti gestito dal Ministero dell’Ambiente. Anche per gli operatori non ancora tenuti, dal 13 febbraio scatta l’obbligo di utilizzare inuovi modelli di Registro di carico e scarico e i nuovi Formulari.

Nell’approssimarsi della data, l’ANCE Molise in collaborazione con il FORMEDILMolise, ha organizzato un Seminario in programma domani pomeriggio presso la salaconvegni del FORMEDIL Molise (già Scuola Edile) in Via S. Giovanni in Golfo a Campobasso, nel quale saranno illustrati i nuovi obblighi, le scadenze e gli aspetti pratici.

Interverrà il Consulente Ambientale Antonio Di Lisio.