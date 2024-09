Slalom Città di Campobasso, Memorial Gianluca Battistini lunedì 16settembre la presentazione

Lo slalom Città di Campobasso, Memorial Gianluca Battistini è in rampa di lancio. L’Aci Molise, ente organizzatore dell’evento ha fissato per dopdomani, lunedì 16 settembre, la presentazione ufficiale della competizione motoristica. Appuntamento alle ore 17 nei locali dell’Aci in via Cavour.

Alla presenza di appassionati e addetti ai lavori, oltre che delle autorità politiche e sportive della nostra regione e della famiglia Battistini, saranno svelati i dettagli della gara valida come tappa del campionato italiano slalom, l’ultima a coefficiente 1. La kermesse motoristica è in programma il 21 e 22 settembre prossimi e vedrà al via i migliori driver della specialità che si confronteranno lungo l’impegnativo percorso ricavato sulla Gildonese, teatro di sfide avvincenti nel corso degli anni scorsi.

Nel capoluogo di regione ci saranno in palio punti pesanti per la corsa al titolo. Iscrizioni aperte alla competizione che promette spettacolo e forti emozioni.

“Siamo pronti a questa nuova edizione della corsa – fanno sapere gli organizzatori – ci attende una manifestazione avvincente. Trentuno edizioni sono tante, per giunta moltissime delle quali con la validità di campionato italiano. “Di questo siamo felici e orgogliosi – dichiara il Delegato Regionale Amalia Miozzi – ogni anno si cerca di alzare l’asticella qualitativa soprattutto in termini di sicurezza e di promozione del territorio e, con questi obiettivi, siamo certi di mettere su una bella manifestazione. Abbiamo lavorato e stiamo lavorando per questo, insieme alle istituzioni e alla famiglia Battistini per fare in modo che lo slalom Città di Campobasso possa confermarsi ai vertici della specialità per tanto tempo ancora”.