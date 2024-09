‘Carta Dedicata a Te’, il Comune di Campobasso pubblica la lista dei 649 beneficiari

Trasmesse ai cittadini le lettere di attivazione dell’aiuto economico una tantum.

Quella appena trascorsa è stata una settimana molto intensa per il Settore Politiche sociali del Comune di Campobasso, area Povertà. Dopo l’attestazione delle liste dei beneficiari, ad opera dell’INPS, lunedì l’Ente capoluogo di regione ha pubblicato sul sito istituzionale la lista dei 649 beneficiari, con requisiti specifici come quello dell’ISEE inferiore a 15mila euro e priorità ai nuclei familiari con minori. La misura prevede un contributo “una tantum” di 500 euro per l’acquisto di beni alimentari di prima necessità, carburanti (in alternativa, abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale).

Dopo la pubblicazione della lista, con i beneficiari individuati dall’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale e verificati dall’Ente locale, il Comune di Campobasso ha provveduto alla comunicazione ai cittadini beneficiari, per il tramite di Poste Italiane, come previsto dalla normativa vigente in materia.

Nella lettera è riportato il codice della carta elettronica prepagata e ricaricabile, da ritirare presso qualsiasi Ufficio Postale. Il primo pagamento dovrà essere effettuato entro e non oltre il 16 dicembre 2024, mentre le somme a disposizione dovranno essere interamente utilizzate entro e non oltre il 28 febbraio 2025.

È bene precisare che per il Comune di Campobasso, la seconda edizione del bonus economico governativo era destinata al numero obiettivo di 649 unità, mentre gli idonei non beneficiari (facenti parte della seconda lista denominata dei “selezionabili”), cioè i cittadini aventi i requisiti ma non beneficiari per il limite dei fondi destinati, sono stati oltre duemila unità.

“Come sempre ringraziamo per la professionalità e l’impegno incessante la struttura che ha lavorato a ritmi serrati per gli atti per cui noi Amministrazione di Campobasso siamo competenti per Dedicata a te- il commento dell’assessora alle Politiche sociali Bibiana Chierchia. “Siamo troppo e purtroppo consapevoli che questa misura ministeriale è un sostegno insufficiente alle famiglie che hanno difficoltà economiche; per questo, oltre i sostegni al reddito già esistenti, stiamo lavorando per misure comunali concrete e il più possibile durature – chiude Chierchia– che siano pienamente realizzazione di politiche sociali.” Tutte le informazioni in merito alla Carta Dedicata a Te potranno essere richieste all’Ufficio relazioni con il pubblico del Comune di Campobasso allo 0874.405280, al contact center 0874.4051, allo Sportello della Sicurezza sociale di via Cavour, 0874.405598. La lista dei beneficiari si può consultare sulla Home page del sito istituzionale del Comune di Campobasso.