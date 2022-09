Spunta gruppo online pro Lotito, politico più reale che social

SPAZIO ELETTORALE – Da pochi giorni è presente online un gruppo facebook di fan pro Claudio Lotito, candidato per il centrodestra al Senato nel collegio uninominale Molise. Non è una iniziativa ufficiale, anche se è collegata all’avventura molisana dell’imprenditore e politico.

Lotito è noto per essere uno poco virtuale, non troppo amante dei social, gli piace insomma stare di più tra la gente come ha dimostrato nelle ultime due settimane, da quando cioè si è trasferito a Campobasso. A pranzo o dal barbiere, al bar o per strada oppure, come è successo ieri sera in una casa di Montefalcone del Sannio, dove, dopo l’intervento molto seguito nella piazza del paese, è stato ospite di Mario D’Amore e di sua moglie Jessica Pollace, per vedere la partita della sua Lazio che stavolta le ha beccate: 5-1 in Danimarca. Lotito ha guardato la partita in compagnia del figlio della coppia, Giuseppe e, rinfrancato dall’accoglienza molisana, avrà certamente indorato la pillola del risultato sportivo tutt’altro che positivo.

Che sia un uomo del popolo e non un social dipendente lo evidenzia il fatto che non ha una pagina facebook ufficiale, incredibile di questi tempi, visto che è un personaggio pubblico ed a capo di diverse aziende (ottomila dipendenti).

La sua sembrerebbe essere l’ eccezione alla regola ferrea del social a tutti i costi o un richiamo ai contatti umani o forse una precisa strategia. Chissà. Di sicuro in questi giorni ha preferito stare più in piazza e nei luoghi molisani che sui social.