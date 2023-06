‘Storie Pop, racconti illustrati dal Fortore’ chiude il ‘Maggio dei libri’ a Pietracatella

Domenico Rotondi

Negli ultimi tempi i Comuni storici del Fortore molisano stanno reinterpretando positivamente il valore collettivo dell’identità territoriale, riuscendo ad inanellare sia dinamiche politiche economiche che significativi programmi culturali, peraltro sempre più legati alla dimensione popolare della tradizione sannita. E’ il caso, in particolare, dell’antica cittadina di Pietracatella, atteso che la realtà fortorina sta vivendo un turbinio di cambiamenti all’insegna della giusta innovazione, non disgiunta dalla necessità di salvaguardare il senso profondo della consapevolezza comunitaria.

Questa trasformazione è stata perseguita dalla nuova classe dirigente che, in modo concreto, ha dato nuova vita al paesaggio sociale di questo affascinante comprensorio della regione molisana. In sostanza, alcuni centri urbani fortorini, come Pietracatella, Riccia, Jelsi, Gildone, Toro, Tufara e Gambatesa, sono diventati dei veri e propri riferimenti amministrativi per l’intera area appenninica del Sannio storico, anche perché hanno saputo coniugare un costante processo di crescita culturale con la valida difesa delle attività produttive locali, quali l’agricoltura di qualità e l’artigianato tradizionale. Perciò nei giorni scorsi è stato presentato a Pietracatella ‘Storie POP. Racconti illustrati dal Fortore molisano’, un libro che racconta significativamente gli elementi del Patrimonio immateriale ai bambini ed ai ragazzi, riuscendo a coinvolgere anche gli adulti nella testimonianza condivisa dei “saperi identitari”.

Un modo nuovo per favorire la vera conoscenza delle risorse territoriali, in linea, oltretutto, con la messa a punto di eventi ad hoc volti a rafforzare sia la socializzazione intergenerazionale che gli scambi culturali diffusi. Un prodotto editoriale accessibile, anche grazie all’utilizzo di fonti tecnologiche ad alta leggibilità, nonché video letture e laboratori didattici d’avanguardia. Le illustrazioni ed i racconti, infatti, amplificano la conoscenza delle tradizioni comunitarie, cosi come l’utilizzo accorto dei moderni mezzi di comunicazione favorisce la partecipazione attiva alla vita sociale.

Va ricordato, infine, che il progetto editoriale ‘Storie POP. Racconti illustrazioni dal Fortore Molisano’ è stato promosso dal Comune di Pietracatella, guidato dal sindaco Antonio Tomassone, con il supporto finanziario del GAL Molise tramite il bando ‘Officine Sociali’, realizzato fattivamente dall’impresa culturale e creeativa ‘JustMO’.