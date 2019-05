Studia la preistoria in Colombia, alla ricercatrice campobassana Brunella Muttillo il premio internazionale Leonardo da Vinci

Medaglia Leonardo da Vinci per l’archeologa campobassana Brunella Muttillo, insignita del premio internazionale promosso, per la prima volta, in occasione dei 500 anni dalla morte dell’inventore, artista e scienziato italiano.

Il bando del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR) è stato attuato dalla Conferenza dei Rettori delle Università Italiane (CRUI) e il concorso era finalizzato a valorizzare, a livello internazionale, le competenze e le capacità del capitale umano della Formazione superiore e della Ricerca italiana.

La candidatura della Muttillo è stata avanzata dall’ambasciatore italiano a Bogotà, Gherardo Amaduzzi, per le ricerche archeologiche svolte in Colombia negli ultimi anni.

La ricercatrice molisana, infatti, ha conseguito il dottorato di ricerca in archeologia presso l’Università di Ferrara e dal 2013 si dedica allo studio della preistoria nel territorio colombiano e partecipa alla missione archeologica italiana in Colombia, diretta dal dottor Giuseppe Lembo, anche lui molisano.