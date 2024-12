Tutto pronto a Frosolone per la sesta edizione di “Per le vie del Borgo”, il percorso enogastronomico che domani 7 dicembre 2024 a partire dalle ore 18,30 animerà i caratteristici vicoletti di uno dei Borghi più Belli d’Italia.

L’evento organizzato grazie alla proficua collaborazione tra Comune e Proloco di Frosolone vedrà coinvolti ben 15 stand gastronomici dove poter degustare i prodotti tipici della tradizione molisana e frosolonese in particolare. Un menù ricco in grado di accontentare tutti i gusti che va dalla polenta salsiccia e peperoni, passando per pasta patate e provola, per le scamorze arrosto e le pallotte cacio e ova, fino ad arrivare ai tubetti cozze e fagioli dello chef Patrizio che saranno accompagnati dal calice di Calidio dei Campi Valerio, senza dimenticare i dolci (pancakes, pizza nutellosa e bombardino) per accontentare i più golosi e i più piccoli.

Ai più piccini sarà dedicata, inoltre, l’apertura pomeridiana con La casa di Babbo Natale; a partire dalle ore 16.30, in via Mario Pagano, sarà possibile scattare una foto e partecipare a diversi laboratori creativi immersi nel fiabesco mondo di Santa Claus.

Il percorso nel centro storico, che prevede ingresso gratuito, oltre agli stand gastronomici ricomprende anche un mercatino dell’artigianato e sarà allietato da spettacoli musicali e artisti di strada: un insieme di proposte per vivere tuffarsi nella magica atmosfera prenatalizia.