UCSI, eletto il nuovo presidente Varagona. Nel Consiglio Nazionale le molisane Cefaratti e D’Addona

Eletta a pieni voti, entra nel Consiglio Nazionale dell’Unione Cattolica della stampa italiana la giornalista Rai Enrica Cefaratti. Il Molise viene riconfermato nella storica Associazione che riunisce comunicatori e giornalisti cattolici UCSI da 62 anni, con le giornaliste Enrica Cefaratti, caposervizio TgR Molise e Rita D’Addona, giornalista e Presidente UCSI Molise, Resp. Ufficio Stampa Ispettorato Generale Cappellani Carceri d’Italia e collaboratrice Ufficio Stampa USR Molise. La delegazione Molise alla quale ha partecipato anche la giornalista Lidia Di Pasquale (delegata), ha chiuso la tre giorni di Congresso che si è svolto a Roma dal 24 al 26 settembre e che ha visto, a conclusione, la Celebrazione Eucaristica presso l’altare della Cattedra nella Basilica Vaticana presieduta dal Cardinale Mauro Gambetti vicario di Sua Santità per la Basilica vaticana. Un risultato gratificante per il Molise, frutto di un percorso avviato da oltre 10 anni con il giornalista Rai Sergio Bucci e continuato da Rita D’Addona con il gruppo qualificato dei componenti del Molise.

Ringraziando la Presidenza Nazionale, la giunta e il consiglio uscenti, il Molise «In continuità e rinnovamento» come ha dichiarato il neo presidente Vincenzo Varagona (giornalista Rai Tgr Marche), proseguirà ad apportare idee e collaborazione negli ambiti di competenza più aderenti alla “vocazione” del gruppo molisano a partire dalla formazione – in stretta collaborazione con OdG del Molise – alla promozione culturale e alla innovazione nell’universo dei linguaggi della comunicazione, del cinema, dell’arte e sul fronte educativo con uno sguardo all’Europa. In ascolto per “condividere, camminare insieme, accogliere le domande e le attese della gente” perché “Chi lavora nei media reimpari ad ascoltare” come recita il nuovo tema di Papa Francesco per la 56.esima Giornata Mondiale delle Comunicazioni Sociali 2022. A partire dalle riflessioni articolate ed emerse nell’ambito dei lavori a Roma, attorno al tema congressuale “ Un nuovo inizio per l’informazione” la Cefaratti ha affermato di essere “Contenta che gli amici di UCSI abbiano rinnovato il mio incarico di Consigliere Nazionale. Ringrazio tutti per la fiducia che mi è stata data. Continuerò nel mio impegno per la crescita del gruppo regionale e per la diffusione dei messaggi dei comunicatori cattolici. Un ringraziamento particolare va al presidente regionale Rita D’Addona e a Lidia Di Pasquale che hanno sostenuto la mia candidatura al congresso di Roma”.

UCSI è uno spazio di riflessione e di dibattito e in questo spazio «il giornalismo deve in generale aiutare le persone a leggere i fatti, con responsabilità con azioni che vanno dalla formazione al servizio a partire da motivazione e creatività con un forte dinamismo della notizia sui social, con la vocazione cristiana della verità e della carità» come indicato, infine, dal Cardinale Gambetti nel suo intervento in apertura dei lavori congressuali. Un’Europa che “tutela la vita”, il lavoro, l’istruzione, la cultura, che sa proteggere “chi è più fragile e debole”(papa Francesco) è il messaggio augurale e di interscambio della Presidenza UCSI Molise per il nuovo quadriennio di lavoro associativo.