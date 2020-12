Vaccini anche a Isernia, Filomena Calenda stoppa le polemiche: “Basta fake news sui social”

“Al fine di evitare ulteriori polemiche sterili e strumentali è opportuno precisare che la campagna vaccinale anti-covid riguarderà anche il territorio di Isernia, a partire dagli ospedali di Isernia e Caracciolo”. Così la vice presidente del Consiglio regionale, Filomena Calenda.

“Nelle ultime ore, – ha detto l’inquilina di Palazzo D’Aimmo – soprattutto sui social, si è diffusa la notizia, non fondata di veridicità, che le prime dosi dei vaccini sarebbero state somministrate solo al personale sanitario dei presidi ospedalieri di Campobasso e Termoli. In realtà, per motivi di sicurezza, i nosocomi Cardarelli e San Timoteo sono stati individuati esclusivamente come siti di stoccaggio e conservazione delle dosi ma la campagna vaccinale sarà effettuata contemporaneamente in tutti i presidi ospedalieri della regione, compresi quelli di Isernia e Agnone. Allo stesso tempo inizieranno anche le vaccinazioni nelle RSA e case di riposo molisane. Questo quanto emerso dal Tavolo Regionale Permanente sull’emergenza da Covid-19, riunitosi in mattinata. La prossima settimana, inoltre, – conclude la Calenda – saranno istituite le equipe vaccinali che provvederanno alla somministrazione delle dosi. Attualmente sono 9.294 le dosi che il Governo nazionale ha impegnato per la nostra regione.