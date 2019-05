Valorizzazione della birra artigianale, in via IV Novembre la proposta di legge per creare un marchio regionale

Il consigliere regionale Antonio Tedeschi ha presentato una proposta di legge, firmata anche dai colleghi Filomena Calenda e Nicola Eugenio Romagnuolo, che mira a disciplinare, regolamentare e valorizzare l’attività dei produttori di birra artigianale del Molise, anche attraverso la creazione di un marchio regionale.

“La forte crescita del settore, anche nella nostra regione – spiega Tedeschi – rende necessaria l’introduzione di una normativa capace di tutelare produttori e consumatori, nonché di valorizzare un prodotto sempre più apprezzato. Il tutto nell’intento di fornire una definizione legislativa chiara che garantisca l’unicità delle nostre birre artigianali. Pertanto – continua l’esponente dei Popolari per l’Italia – con questa proposta di legge si intende favorire, nell’ambito della promozione delle attività produttive e della tutela del patrimonio alimentare locale, l’attività di identificazione della produzione birraia artigianale molisana, mediante la codificazione delle metodologie classiche di trasformazione, la valorizzazione delle materie prime e la professionalità degli operatori del comparto”.

“Il testo normativo di cui sono primo firmatario – dice ancora il consigliere – prevede, inoltre, l’istituzione di un Albo dei Birrifici Artigianali Molisani e di un apposito marchio regionale in grado di identificare sia i prodotti che i produttori di Birra Artigianale Molisana. Concludo manifestando l’auspicio che si realizzino le condizioni, in futuro, per la produzione in loco delle materie prime”.