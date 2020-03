‘Venerdì della Misericordia’: appuntamento con Papa Francesco per pregare per l’emergenza Coronavirus

È un momento storico molto delicato, questo che stiamo vivendo tutti. Papa Francesco esorta a rafforzare la fede in Dio, ora come non mai. Per questo motivo invita tutti i fedeli in questo particolare ‘Venerdì della Misericordia’, 27 marzo 2020, alle ore 18, in diretta su TV 2000 o in streaming su Internet, per pregare tutti insieme.

Papa Francesco presiederà sul sagrato della Basilica di San Pietro, con la piazza vuota, e concederà l’indulgenza plenaria a chi è sottoposto in stato di quarantena e si radunerà, attraverso i media, alla preghiera collettiva.

Per indulgenza plenaria s’intende la totale o parziale remissione, e quindi cancellazione, della pena temporale dovuta per a peccati già confessati e perdonati sacramentalmente.

Il Coronavirus porta una piazza totalmente vuota ma non ferma la preghiera ‘urbi et orbi’ dei fedeli cristiani.

“Ascolteremo la Parola di Dio, eleveremo la nostra supplica, adoreremo il Santissimo Sacramento, con il quale al termine darò la Benedizione Urbi et Orbi, a cui sarà annessa la possibilità di ricevere l’indulgenza plenaria”.