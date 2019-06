Via cartacce e degrado: la Sea ripulisce la fontana di Villa Flora. Ora nell’acqua solo pesciolini rossi

Ripulita la fontana di Villa Flora. Ad effettuare l’intervento antidegrado gli operatori della municipalizzata Sea.

Via cartacce e ogni altro residuo di inciviltà: nella vasca dominata dalla statua di donna Flora sono spuntati nuovamente i pesciolini rossi.

Si tratta di un’intervento finalizzato anche a redere più ospitale la città di Campobasso nei giorni di festa, quando, il 23 giugno 2019, in occasione del Corpus Domini in tantissimi arriveranno nella città capoluogo per la ricorrenza più attesa.