Vigili del Fuoco: in visita a Campobasso il segretario generale del Conapo, Antonio Brizzi

Il segretario generale del Conapo, il sindacato autonomo dei vigili del fuoco, Antonio Brizzi, sarà presso i Comandi Provinciali di Campobasso ed Isernia, rispettivamente la mattina di giovedì 14 e di venerdì 15 marzo, per incontrare il personale in altrettante assemblee.

Equiparazione economica e normativa agli altri corpi dello Stato, riordino delle carriere, carenza di uomini e mezzi, sono alcuni dei temi che saranno trattati con i vigili del fuoco molisani.

A darne notizia è Stefano Mignogna, segretario regionale Conapo del Molise, che in una nota ricorda come “da anni il Conapo denuncia la netta e grave disparità economica di cui soffrono i vigili del fuoco rispetto agli altri corpi dello Stato, disparità che va dai 300 ai 700 euro mensili a seconda della qualifica rivestita e per la quale si chiede la completa equiparazione sia in termini di stipendi che di pensioni”.

“Nel corso delle assemblee inoltre – aggiunge Mignogna – tratteremo della necessità di rinnovare il parco macchine e attrezzature, oltre alla necessità di assumere personale giovane al fine di ricondurre l’età media dei vigili del Fuoco nei limiti accettabili per garantire una adeguata risposta operativa alla collettività”.