Prima riunione per l’elezione del consigliere comunale straniero aggiunto

Su impulso del sindaco Antonio Battista e dell’assessore alle Politiche Sociali Alessandra Salvatore si è tenuta questa mattina la prima riunione con il segretario generale Vincenzo Benassai, i dirigenti e i funzionari interessati, per avviare la procedura organizzativa, prevista dallo Statuto e dal relativo regolamento comunale, per l’elezione del Consigliere comunale straniero aggiunto, che avverrà in concomitanza con il rinnovo dell’Amministrazione comunale della città di Campobasso. Non appena sarà nota la data delle elezioni amministrative, in concomitanza con l’indizione dei Comizi elettorali cittadini, si procederà alla indizione dei Comizi Elettorali per il consigliere comunale aggiunto, proveniente da Paese non UE, ed alla diffusione, anche grazie alla collaborazione con le realtà associative che operano nel campo della inclusione, delle informazioni atte a garantire la più ampia partecipazione.