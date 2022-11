Inaugurazione Anno Accademico Unimol, Lancellotta e Della Porta: “Bene le parole del Ministro Schillaci sulla sanità in Molise”

Un’interessante mattinata, nell’Aula Magna dell’Università degli Studi del Molise, a Campobasso, per l’inaugurazione dell’Anno Accademico 2022/2023. A scriverlo, in una nota, sono il Senatore Costanzo Della Porta e l’Onorevole Elisabetta Lancellotta.

“Ringraziamo il Rettore Luca Brunese per aver invitato, all’importante evento accademico, il Ministro della Salute, Orazio Schillaci – affermano i due parlamentari di Fratelli d’Italia – È indubbio come la decisione, in questo momento storico per il Molise, di affidare le conclusioni dell’evento al Ministro della Salute sia stata una buona occasione per accendere i riflettori sull’attuale situazione della sanità sul nostro territorio”.

“Abbiamo condiviso quanto affermato dal Ministro Schillaci sugli obiettivi di questo Governo relativi al superamento della disuguaglianza dell’offerta sanitaria all’interno dei singoli territori e tra una regione all’altra con un potenziamento dell’offerta sanitaria al Meridione – prosegue l’Onorevole Elisabetta Lancellotta e il Senatore Costanzo Della Porta – Ma, soprattutto, abbiamo apprezzato l’interessamento del Ministro sull’obiettivo dell’azzeramento del debito sanitario in Molise. Segno di come questo Governo abbia nella propria agenda politica il cosiddetto Decreto Molise, rispetto al quale il nostro sarà un contributo fattivo ed operativo”.

“Abbiamo avuto modo, nell’occasione, di dialogare col Ministro della Salute sull’attuale situazione sanitaria in Molise, rispetto alla quale abbiamo iniziato, sin dall’inizio della legislatura, a lavorare per l’azzeramento del debito. Poi, come ha anche riferito il Ministro alla platea, si dovrà mettere in campo una nuova strategia tale da non ripetere, una volta azzerata la situazione debitoria, il verificarsi di una simile situazione che sta danneggiando oltremodo i cittadini molisani. A tal fine, condividiamo l’idea del Ministro Schillaci di un’azione congiunta con l’Unimol in una funzione di servizio sul territorio regionale dell’Ateneo, eccellenza del nostro Molise”, hanno concluso l’Onorevole Elisabetta Lancellotta e il Senatore Costanzo Della Porta.