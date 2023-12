Desio Notardonato è il nuovo Presidente Provinciale di Isernia di Fratelli d’Italia. L’avvocato isernino è stato eletto nel corso del Congresso, tenutosi all’Hotel Europa nel capoluogo pentro, al termine di una giornata, alla quale hanno preso parte, tra gli altri, i deputati Elisabetta Lancellotta e Aldo Mattia, il senatore Costanzo Della Porta, il Presidente del Consiglio regionale del Molise, Quintino Pallante, gli assessori Salvatore Micone e Michele Iorio, oltre al coordinatore regionale Filoteo Di Sandro e numerosissimi simpatizzanti del partito.

“La scelta ricaduta su Desio Notardonato è stata scaturita da una decisione unitaria del partito, che ha premiato un esponente storico di Fratelli d’Italia – il commento dell’Onorevole Elisabetta Lancellotta – Il ringraziamento per il lavoro svolto va all’uscente Alessandro Altopiedi e, ovviamente, a Desio vanno gli auguri e l’in bocca al lupo per il lavoro che attende il neo-presidente. Siamo alla vigilia di importanti appuntamenti elettorali, con le Elezioni Europee ed Amministrative del 2024 e sarà importante per Fratelli d’Italia e per la coalizione di centrodestra l’unità di intenti nelle decisioni su candidati e programmi”.

“Desio Notardonato ha la giusta esperienza per poter guidare il partito nella provincia di Isernia e, insieme a lui, l’obiettivo è quello di creare un sistema di partecipazione aperto ed inclusivo, un modello per le generazioni più giovani, un punto di riferimento per quelle più anziane, guardando avanti, strutturandoci sui territori e facendoci promotori di nuovi e forti iniziative – ha proseguito l’Onorevole Elisabetta Lancellotta – Il neo-presidente provinciale avrà tutto il mio appoggio, dei vertici regionali e nazionali di Fratelli d’Italia. Siamo un partito radicato sul territorio e siamo convinti che i partiti organizzati debbano tornare a dettare i tempi e i temi politici”.

“Il ringraziamento va al collega deputato Aldo Mattia, responsabile nazionale del Dipartimento Agricoltura di Fratelli d’Italia, il quale è stato con noi a Isernia per tutta la giornata, fino allo spoglio finale, portando la propria esperienza politica nel corso del nostro Congresso”, ha concluso l’Onorevole Elisabetta Lancellotta.

Insieme al neo-presidente provinciale Desio Notardonato, eletti nel coordinamento provinciale di Isernia: Rita Di Pilla, Domenico Chiacchiari, Michele Perna, Luca Pallante, Marco Valvona, Alessio Del Paggio, Antonio Caranci, Giancarlo De Lisi e Maria Cocozza. Inoltre, faranno parte del coordinamento Giovancarmine Mancini, Vittorio Tagliente, Sergio Verdile, Giuseppe Pinelli e Nicola Pettorossi.

“A tutto il coordinamento provinciale vanno gli auguri di un buon e proficuo lavoro sul territorio”, ha chiosato l’Onorevole Elisabetta Lancellotta.