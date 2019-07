Primiani attacca la maggioranza di Palazzo D’Aimmo: “Vergognoso un Consiglio di cinque minuti. Non si danno risposte ai cittadini. Molise ostaggio di una maggioranza che pensa solo alle poltrone”

Il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle, Angelo Primiani, a conclusione “di un pomeriggio surreale”, così come lo ha definito, attacca duramente la maggioranza di centrodestra di Palazzo D’Aimmo, “abile a pensare soltanto alla spartizione di poltrone e ai viaggi da 133mila euro per portare la Regione Molise negli Stati Uniti a suon di cena e aperitivi riservatissimi”.

“Una pagina nera per il Molise e per i molisani. In tanti, lavoratori, padri e madri di famiglie, aspettavano risposte da questa assise. Nemmeno oggi il Consiglio regionale si pronuncia sui problemi reali della gente, ma siamo succubi di una maggioranza che litiga per la spartizione di poltrone”, il duro attacco di Primiani.