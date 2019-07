In un venerdì d’estate le nomine in alcuni enti regionali. Donato Mastropietro e Carlo Di Nicola a ‘Molise Acque’

In un venerdì d’estate arrivano da parte del Presidente del Consiglio regionale del Molise, Salvatore Micone, in virtù dei suoi poteri suppletivi, le nomine in alcuni enti. Come spesso avviene, scavalcate le prerogative dell’assemblea legislativa regionale.

A ‘Molise Acque’ nominati i Consiglieri d’Amministrazione Donato Mastropietro e Carlo Di Nicola.

Componenti del Collegio dei Revisori dei Conti dell’ARSARP: Nicola Iacovelli con funzioni di Presidente, Antonio Digati e Katya D’Annese.

Membri del Collegio dei Revisori del Consorzio per lo sviluppo industriale della Valle del Biferno: Antonio Capasso (con funzioni di Presidente), Vittorio Vescio ed Evelina Capezzone De Ioannon componenti effettivi, mentre i membri supplenti sono Giuseppe Luigi Lallopizzi e Emilio Castelli.