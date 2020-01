Animazione del territorio molisano e attività della Presidenza del Consiglio: Micone, Cefaratti e Matteo stanziano 1.389.000 euro in tre anni

1.389.000 euro in tre anni: è il costo deliberato dall’Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale del Molise, con la determina numero 95 del 17 dicembre 2019, per la programmazione di politiche di sviluppo nelle materia di competenza dell’Ufficio di Presidenza e del Consiglio regionale e per l’animazione del territorio molisano, la divulgazione della cultura di cittadinanza attiva dei cittadini e partecipazione del Consiglio regionale ai processi diretti alla formazione ed alla attuazione delle normative e delle politiche dell’Unione Europea, per la promozione della cultura e dell’uso della valutazione delle politiche valutative nell’ambito del Progetto Capire (controllo delle Assemblee sulle politiche e gli interventi regionali), per la partecipazione della Presidenza del Consiglio regionale alla Conferenza delle Assemblee Legislative regionali ed europee e per i servizi di supporto alla comunicazione ed alla sensibilizzazione delle attività previste dalla determina.

Tre i voti a favore: quelli del Presidente del Consiglio regionale, Salvatore Micone, del vice Gianluca Cefaratti e della segretaria Paola Matteo. Contrari i pentastellati Patrizia Manzo e Vittorio Nola.