Ufficializzato il calendario scolastico 2020/2021: in aula lunedì 14 settembre 2020

La Regione Molise ha ufficializzato il calendario scolastico 2020/2021. Gli studenti torneranno in aula il 14 settembre 2020. Ultimo giorno di scuola il 5 giugno 2021.

I giorni di festività saranno il 1° novembre 2020 (quest’anno domenica), martedì 8 dicembre 2020, il 25 aprile 2021 (l’anno prossimo domenica), sabato 1° maggio 2021, mercoledì 2 giugno 2021 e le rispettive festività del Santo Patrono.

I giorni di interruzione delle lezioni saranno lunedì 2 novembre 2020 (Commemorazione Defunti), lunedì 7 dicembre 2020 (ponte), da mercoledì 23 dicembre 2020 a mercoledì 6 gennaio 2021 (festività natalizie), mercoledì 17 febbraio 2021 (le Sacre Ceneri), da giovedì 1° a martedì 6 aprile 2021 (festività pasquali).

Alle Istituzioni Scolastiche per le scuole dell’infanzia, di intesa con le amministrazioni comunali, sarà lasciata libertà di scelta nel determinare in autonomia le date dell’inizio e termine delle lezioni per l’anno 2020-2021, comunque, nel rispetto del Testo Unico D. Lgs. 297/94.

Dalla data di inizio e di termine delle lezioni sopra riportate (tenuto conto dei periodi di vacanza) intercorrono 204 giorni per la scuola primaria e secondaria, che si riducono a 203 nell’ipotesi che la ricorrenza del Santo Patrono cada in un giorno in cui siano previste lezioni, dei quali non meno di 200 vincolati a lezione, come previsto dall’art.74 del D.Lgs. 297/94.