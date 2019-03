Europee, domani il primo voto su Rousseau per i grillini molisani. Polemiche sulla candidatura di Clemente

Un’anima del Movimento 5 Stella, quella personificata dall’onorevole Antonio Federico, ha annunciato su Facebook il voto molisano sulle parlamentarie europee, con tanto di in bocca a lupo a tutti i candidati (nessuno escluso) che domani si confronteranno sulla nota e discussa piattaforma Rousseau. L’altra anima, quella che, invece, ha il volto e il nome del consigliere comunale e militante Simone Cretella, sempre sui social ha voluto mettere in guardia chi pensa di saltare “su facili carri alla ricerca di colpi di fortuna”.

Perché tra coloro che hanno avanzato una proposta di candidatura figura ad esempio un medico in pensione, il 64enne Fedele Clemente, molto noto nel capoluogo per essere stato direttore regionale del 118 in epoca Iorio e tornato alla ribalta lo scorso anno per aver fondato un movimento, Molise Nostro, che stava per allearsi alle regionali col centrodestra e contro i Cinque Stelle di Andrea Greco e Patrizia Manzo. Non proprio un grillino della prima ora, quindi. Anzi: se avesse avuto maggiore fortuna, il dottor Clemente oggi sarebbe in Consiglio regionale seduto dalla parte opposta di Patrizia Manzo e compagnia. Molise Nostro si è sciolto come neve al sole con l’arrivo di Toma, non partecipando nemmeno alle elezioni, ma il suo ideatore a quanto pare non ha accantonato i sogni di gloria.

Emerge in modo evidente la difficoltà della politica in generale di far crescere una classe dirigente coerente e legata davvero ai valori e alle battaglie di un determinato partito e movimento. C’è da ammettere però che i grillini, più di altri, sono stati in grado in passato di tenere lontano gli appassionati dell’ultima ora, i vari convertiti sulla via di Damasco. E forse pure stavolta, visto i precedenti, la base Cinque stelle non sarà di certo ‘Clemente’.