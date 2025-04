La SEA condannata a riconoscere il corretto inquadramento contrattuale per un dipendente: soddisfazione della UILTuCS Molise

Le interlocuzioni avviate dalla Uiltucs Molise con l’amministratore della SEA spa, Stefania Tomaro, e con il sindaco di Campobasso in carica nel 2023, Roberto Gravina, non hanno portato al riconoscimento dell’inquadramento contrattuale corretto per un dipendente della Società. Il lavoratore, che per anni ha svolto mansioni superiori rispetto al livello contrattuale attribuitogli, ha dovuto ricorrere alla giustizia con il supporto della Uiltucs Molise per vedersi riconosciuto il proprio diritto.

L’avvocato Antonio Di Renzo, del Foro di Campobasso, ha condotto con successo il procedimento, che si è concluso il 1° aprile con una sentenza favorevole al lavoratore. “Il giudice, nella persona della Dott.ssa Barbara Previati, ha accolto la richiesta del ricorrente, riconoscendogli il diritto ad essere inquadrato nel 6° livello del CCNL di riferimento. Le mansioni svolte e i relativi elementi probatori hanno dimostrato inequivocabilmente la discrepanza con il livello contrattuale attribuito dalla SEA spa. La sentenza conferma che il dipendente ha operato e continua a operare come responsabile dell’area operativa di competenza, rendendo inadeguato l’inquadramento contrattuale precedentemente applicato”, ha dichiarato l’avvocato Di Renzo.

La Uiltucs Molise esprime soddisfazione per l’esito del giudizio, sottolineando che tale contenzioso si sarebbe potuto evitare con un atteggiamento più ragionevole da parte della SEA spa e del Comune di Campobasso. L’auspicio è che, con la nuova gestione della società e dell’amministrazione comunale, eventuali future controversie possano essere risolte con il dialogo e senza necessità di ricorrere ai tribunali. “Un plauso va all’avvocato Antonio Di Renzo per la difesa efficace e determinata dei diritti del lavoratore”, le parole di Pasquale Guarracino, segretario generale Uiltucs Molise.