Post sisma, vertice in Regione: presentata l’Ordinanza che riapre i termini per le istanze di contributo per la ricostruzione privata

Il Presidente della Giunta Regionale del Molise e Commissario per la Ricostruzione post-sisma 2018, Francesco Roberti, insieme con il Direttore della Struttura di Supporto, dott.ssa Angela Aufiero, e col responsabile dell’Area Tecnica, Ing. Marco Perrotta, ha incontrato i sindaci dei Comuni coinvolti nella ricostruzione per fare il punto della situazione e per presentare l’Ordinanza n. 1 del 17/03/2025.

A fronte di molteplici richieste di riapertura del termine di presentazione delle istanze di contributo di cui alla Ordinanza Commissariale n. 5 del 17/06/2022 e ss.mm.ii. per l’accesso al contributo sisma 2018 per la ricostruzione privata (prime case), pervenute da parte dei privati e/o tecnici dagli stessi incaricati, la Struttura Commissariale ha ritenuto doveroso effettuare una ricognizione del fabbisogno finanziario necessario per il completamento dell’iter della ricostruzione privata, con riferimento agli edifici per i quali non sia stata presentata l’istanza ex ordinanza n.5 del 17/06/2022 e ss.mm.ii. entro il 30 giugno 2023.

La ratio dell’Ordinanza n. 1 del 17/03/2025, la disponibilità di risorse, pari a euro 2.500.000,00, sulla contabilità speciale intestata al Commissario Straordinario, muove proprio dall’intento, come già esposto, di definire il fabbisogno finanziario eventualmente necessario per il completamento dell’iter della ricostruzione privata, con riferimento agli edifici per i quali non sia stata presentata l’istanza ex ordinanza n.5 del 17/06/2022 e ss.mm.ii. entro il 30 giugno 2023, termine ultimo, come è noto, per la presentazione delle istanze di contributo per la ricostruzione privata.

Constatato che con la Legge di Bilancio n. 207/2024 non sono state stanziate ulteriori somme specificatamente destinate alle attività di ricostruzione, precludendo di fatto la possibilità di riaprire i termini di cui all’Ordinanza n..5 del 17/06/2022 e ss.mm.ii. (cessati il 30 giugno 2023), La Struttura Commissariale, con l’Ordinanza n. 1 del 17/03/2025, ha intrapreso, in sintesi, il percorso teso alla definizione, stante l’insufficienza delle risorse attualmente disponibili, del fabbisogno finanziario necessario per il completamento dell’iter della ricostruzione privata (prime case) per manifestare e rimarcare l’esigenza del territorio molisano alle Amministrazioni centrali competenti.

Come previsto dall’Ordinanza presentata in data odierna ai sindaci del cratere di cui al DL 32/2019, verrà emanato un Avviso pubblico ricognitivo che fisserà requisiti necessari e la documentazione indispensabile, nonché i tempi e modi per la presentazione delle candidature, al fine di definire e prendere atto di un elenco di istanze aventi i suddetti requisiti e del conseguente fabbisogno finanziario necessario. Tale elenco consentirà al Commissario Straordinario di poter finanziare gli interventi fino all’esaurimento delle risorse attualmente disponibili con l’auspicio che eventuali ulteriori risorse permettano la copertura finanziaria di ulteriori interventi.

Inoltre, la predetta Ordinanza si andrà a modificare l’Ordinanza del Commissario Straordinario n. 5 del 17/06/2022 e ss.mm.ii. ravvisata l’esigenza di procedere ad estendere l’applicabilità delle Ordinanze commissariali inerenti alla ricostruzione privata rispetto agli edifici interessati da inagibilità parziali derivanti da sisma pregresso (Sisma 2002).