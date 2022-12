Bocce, terminata la grande stagione sportiva 2022. Il presidente della FIB Molise, Giuseppe Formato: “Anno da ricordare, sarà un 2023 entusiasmante”

È terminata la stagione sportiva 2022 del movimento boccistico molisano. Il 1° gennaio avrà inizio l’anno agonistico 2023 e la FIB Molise, presieduta da Giuseppe Formato, insieme con i Delegati Provinciali FIB Campobasso, Antonio Di Tota, e FIB Isernia, Gregorio Valente, di concerto con le società bocciofile molisane, hanno già programmato la prossima stagione sportiva.

Le società bocciofile molisane stanno ultimando le procedure di riaffiliazione alla Federazione Italiana Bocce, procedendo alla campagna tesseramenti 2023.

“Siamo in una fase di riorganizzazione, approfittando anche le vacanze natalizie – ha commentato il Presidente della FIB Molise, Giuseppe Formato, che è entrato anche a far parte della Commissione Tecnica Nazionale Sport per tutti della Federbocce – Le società bocciofile molisane stanno procedendo ai tesseramenti di dirigenti, atleti e soci per l’anno 2023. Anzi, approfitto dell’occasione per invitare chiunque voglia provare a giocare a bocce, dedicandosi sia all’attività agonistica che a quella amatoriale, di recarsi in uno dei bocciodromi del territorio regionale e provare a giocare”.

“Lo sport delle bocce, per antonomasia, è la disciplina accessibile a tutti – ha rimarcato il presidente Formato – Tutti possono giocare a bocce, uno sport dalla grande tradizione. Personalmente, insieme ai dirigenti regionali Pasquale Mangione, Mario Perrella, Riccardo Forte e Franco Colavecchia e ai due delegati provinciali, sto lavorando molto sull’aspetto promozionale, coinvolgendo i tanti appassionati che giocano su campi non regolamentari nei paesi molisani, interessando le amministrazioni comunali. Credo e crediamo in questo progetto sportivo. Con le bocce, infatti, abbiamo l’opportunità di far praticare sport a persone di tutte le età, dai bambini fino agli anziani. La disciplina boccistica incide positivamente sul Sistema Sanitario Nazionale, permettendo a tutti di seguire quei corretti stili di vita, combattendo la sedentarietà ma anche la solitudine. Nei bocciodromi, infatti, si realizza quell’azione di socializzazione e integrazione, come in pochi altri luoghi e circostanze”.

“Chiudiamo un 2022 intenso – ha concluso il presidente Giuseppe Formato, il quale è anche collaboratore diretto per la comunicazione del presidente federale Marco Giunio De Sanctis – Abbiamo organizzato tante gare, manifestazioni, eventi, puntando sia sull’aspetto agonistico sia su quello promozionale. E porteremo avanti la stessa opera anche nel 2023”.

Il 2022 contrassegnato da due grandi eventi federali – Il Molise boccistico si è distinto nel 2022 per la grande mole di attività svolta sull’intero territorio regionale. I due eventi federali di ottobre e novembre sono stati la ciliegina sulla torta della stagione sportiva.

Termoli, il 13 e 14 ottobre, infatti, è stata teatro della finalissima della Supercoppa Nazionale della Raffa, vinta dagli ‘scudettati’ della Caccialanza Milano (che dopo il successo in terra molisana hanno vinto anche la Champions League, ndr) sulla Civitanovese.

Una due giorni di bocce di alto livello in riva all’Adriatico, condita dalla conferenza stampa nella Sala consiliare del Comune di Termoli e dalla riunione delle società molisane, tenutasi al porto turistico di Termoli in uno scenario insolito, ma che ha lasciato tutti soddisfatti per l’esperienza vissuta.

La FIB Molise ha condiviso l’esperienza organizzativa con l’ASD Madonna delle Grazie Termoli del presidente Gianfranco Di Fonso, quest’ultimo pronto per il 2023 a organizzare nella cittadina adriatica un importante evento di Beach Bocce, dopo le due esperienze del 2019 e 2022.

Il 4, 5, e 6 novembre, invece, in tutto il Molise, con impianto centrale il Bocciodromo Comunale di via Insorti d’Ungheria a Campobasso, la FIB Molise ha organizzato, col supporto di tanti appassionati, le finali scudetto dei Campionati Italiani per Società di 1^, 2^, 3^ Categoria, vinti dai lombardi della Sperone Neirano di Cusano Milano, dai romani della Fortitudo Marino e dai marchigiani della Bocciofila Loreto.

Campobasso, per l’occasione, ha ospitato oltre 500 persone tra dirigenti federali, arbitri, dirigenti societari, tecnici, atleti e accompagnatori.

Una manifestazione entrata a far parte di diritto dei grandi eventi sportivi di Campobasso e del Molise degli ultimi anni.

Un successo organizzativo della FIB Molise, del presidente Giuseppe Formato, dei consiglieri Pasquale Mangione (vice-presidente), Mario Perrella, Riccardo Forte e Franco Colavecchia, dei Delegati Provinciali Antonio Di Tota e Gregorio Valente, oltreché dei tanti appassionati che, con entusiasmo, hanno dato un grande aiuto per l’ottima riuscita di entrambe le manifestazioni.