A Termoli successo di partecipazione e pubblico per la tappa molisana del Beach Bocce Tour

Un grande successo di partecipazione e pubblico. A Termoli, la tappa del Beach Bocce Tour, ha visto la partecipazione di ventiquattro coppie. In quarantotto, infatti, si sono presentati al Lido ‘Il Pirata’ durante la mattina di sabato 27 luglio 2019 per prender parte alla kermesse, per la prima volta disputata sulla costa molisana.

Divertimento e tanta curiosità tra i passanti. La location dei campi, allestiti col kit fornito dalla Federazione Italiana Bocce, ha favorito il pubblico. Le corsie da gioco, infatti, sono state predisposte a ridosso del bagnasciuga, permettendo alle bocce da spiaggia di farsi ammirare dalle migliaia di turisti che, durante tutto il giorno, hanno passeggiato lungo la riva dell’Adriatico. Tra gli spettatori, anche l’atleta campano di categoria A1, Francesco Santoriello, in vacanza sul litorale molisano alla vigilia della gara nazionale ‘Trofeo Città di Termoli’. Particolarmente entusiasta anche l’assessore allo Sport del Comune di Termoli, Michele Barile, il quale ha plaudito all’iniziativa, auspicando, per il futuro, un tour lungo tutta la costa termolese.

Una grande vetrina per la Federbocce. Particolarmente apprezzata è stata la vela, ben visibile a centinaia di metri. Quest’ultima, col logo federale ben impresso e col brand ‘Il Pallino che spiazza’, curato dall’Ufficio Marketing della FIB, ha riscosso un grande successo, soprattutto tra i più piccoli, che si sono soffermati sul simpatico pallino ‘sorridente’.

Tra i quarantotto partecipanti, anche due bambini, i quali non hanno avuto per nulla timore di confrontarsi con gli adulti, e dieci donne. Ancora una volta lo sport delle bocce, in tutte le sue sfaccettature, ha messo in luce il suo carattere inclusivo ed eterogeneo, unico nel suo genere.

Giornata promozionale per le bocce e all’insegna dello sport pienamente riuscita per gli organizzatori: i presidenti della FIB Molise, Angelo Spina; della Madonna delle Grazie Termoli, Gianfranco Di Fonso; della Bocciofila Avis Campobasso, Giuseppe Iacovino.

Sul fronte sportivo, vittoria per il duo di San Salvo, composto da Gianni Bozzino e Salvatore D’Aulerio. Secondo posto e terzo posto per coppie di Campobasso: Andrea Sammartino e Franco Palladino (secondi), Carmelo e Andrea Arietano (terzi). Le prime due coppie parteciperanno alle finali nazionali del Beach Bocce Tour, in programma sabato 31 agosto 2019 al Beach Arena di San Benedetto del Tronto.

All’evento molisano hanno partecipato turisti provenienti da: Campobasso, Termoli, San Giacomo degli Schiavoni, Vinchiaturo, Mirabello Sannitico, Castelpetroso, Frosolone, Isernia e San Salvo. Durante la giornata, sei le nuove tessere di categoria D sottoscritte in vista della stagione 2019/2020.

Photogallery della tappa molisana del Beach Bocce Tour