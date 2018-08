Calcio a 5 serie B, colpo di Ferragosto della Chaminade Campobasso: arriva la promessa italo-brasiliana William Meneguzzi

Botto di Ferragosto della Chaminade Campobasso, che, grazie alla partnership di collaborazione con la Roma, si assicura le prestazioni della promessa William Meneguzzi. Pivot, classe 1999, arriva dal B&A Sport Orte C5, team con cui si è laureato campione d’Italia Under 21, realizzando anche cinque gol in serie A2. Italo-brasiliano, prima dell’esperienza capitolina, ha giocato con l’Escola Coxa Videira SC e con l’AECLA Luiz Aves SC.

La Chaminade Campobasso ha strappato la giovane promessa a un nutrito numero di squadre di A2 e B, che avrebbero voluto accaparrarsi un giocatore di qualità.

La Roma C5, però, ha preferito l’ambiziosa società rossoblù, per permettere al 19enne mancino calciatore di maturare.

“Arrivo a Campobasso – le prime parole di Meneguzzi – con l’obiettivo di vincere. Sono felice di potermi esprimere in una città affamata di calcio a 5. Per me è un’ottima vetrina. Conto di realizzare tanti gol nel campionato di serie B”.

Soddisfatti anche i vertici societari della Chaminade Campobasso “per un colpo a effetto per il quale ringraziamo la fiducia accordataci dalla Roma. Meneguzzi sarà un osservato speciale per il club capitolino e per il futsal italiano. Toccherà alla Chaminade provare ad aiutare il ragazzo a lanciarsi nel futsal italiano che conta”.

Intanto, ultimi dieci giorni di vacanze per la Chaminade Campobasso che dopo il 25 agosto inizierà la preparazione precampionato, in vista dei primi impegni di coppa e dell’inizio del torneo di serie B, che avrà inizio il 6 ottobre 2018.

Chaminade Campobasso 2018/2019: Silvio Iacovino (portiere, 1995, confermato), Alfredo Badodi (portiere, 1998, confermato), Pablo Gonzales Alonso (centrale, 1988, confermato), Josue Cancio Rodriguez (laterale, 1988, confermato), Simone Petrella (laterale, 1997, confermato), Luca Oriente (laterale, 1992, confermato), Stefano Nardacchione (laterale, classe 1992, dal Vinchiaturo), Luca Caddeo (laterale, 1990, dalla Saracena), Maurizio Vaino (laterale, classe 1999, dal Cln Cus Molise), Federico Ruscica (laterale, 1995, confermato), Nauzet Mora Domínguez (ala-pivot, 1997, dal Tenerife), Leo Melfi (pivot, 1992, dal Cln Cus Molise), William Meneguzzi (pivot, classe 1999, dall’Orte).