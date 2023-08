Baranello, torna la manifestazione ‘I rituali del matrimonio 2023’

MARIA CRISTINA GIOVANNITTI

Con i piedi ben saldi nella cultura del passato, ma con gli occhi rivolti al futuro che vuole preservare la storia, le tradizioni e l’arte, uno dei più antichi gruppi folklorici del Molise, ‘Le Bangale’ di Baranello, riporta in scena ‘I rituali del matrimonio 2023’ alla sua 32esima edizione.

È tutto pronto in paese per questa intensa tre-giorni di cultura, storia e tradizioni. Il taglio del nastro ci sarà questo pomeriggio alle ore 18 con un convegno sui rituali, il simbolismo e la storiografia degli antichi matrimoni molisani. Prenderanno parte cultori della materia e, ad impreziosire questa giornata di studi, ci sarà la mostra sul corredo e le foto del passato allestita presso Palazzo Zurlo. La giornata si concluderà con i canti tradizionali a cura di ‘Un coro di voci’ di Baranello e con le serenate itineranti del Duo dell’Orchestra Stabile del circolo Musicale ‘Pietro Mascagni’ di Ripalimosani.

La giornata di venerdì, 11 agosto, sarà invece interamente dedicata al trasporto del corredo con partenza dall’antica segheria di Baranello e alla preparazione del primo letto di nozze. Il gruppo de ‘Le Bangale’ e oltre cento partecipanti ricreeranno in modo fedele la tradizione baranellese di questo importante momento storico con una sfilata unica nel suo genere, impreziosita da cesti di corredo con merletti e ricami e da coperte antiche esposte dai balconi delle case lungo il corso del paese. La serata proseguirà in piazza santa Maria con lo spettacolo “Folklore sotto le stelle” con Giuseppe Moffa in concerto e l’esibizione de ‘Le Bangale’.

Sabato, 12 agosto, sarà la giornata più importante che riproporrà la tradizione del matrimonio antico. Ci sarà il corteo della sposa che da viale del Municipio arriverà fino alla Chiesa di San Michele, dove sarà celebrato il matrimonio ottocentesco, in presenza anche di altri gruppi folk in veste di invitati alle nozze, quali quelli di Roccamandolfi, Gallo Matese, Letino, Campochiaro, San Polo, Guardiaregia, Vinchiaturo, San Giuliano del Sannio, San Massimo, Ferrazzano, Riccia, Campobasso, Frosolone, Castelpizzuto, Sant’Agapito e Colle D’Anchise. Al termine della celebrazione nuziale seguirà la sfilata per le strade del paese arricchita da “grascia e ponti”, così come vuole la tradizione baranellese. Immersi in questo suggestivo contesto storico-culturale, ai presenti sarà possibile partecipare anche al tipico pranzo de la zita che ripropone il menù storico della tradizione enogastronomica del paese.

Anche questa serata si concluderà con uno spettacolo popolare che vedrà l’esibizione della compagnia di arte popolare ONLUS di San Giuliano del Sannio, i Tamburellisti di Otranto del Maestro Massimo Panarese e lo spettacolo dei più piccoli artisti baranellesi con ‘Le piccole Bangale crescono’.

Insomma una manifestazione intrisa di storia e cultura molisana da non perdere.