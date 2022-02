Campobasso, parte il progetto di amministrazione condivisa per la manutenzione del verde di Villa De Capoa

Lavori in corso in villa De Capoa, con la partenza del progetto di ‘aministrazione condivisa’ tra Comune di Campobasso e Ial Molise (Innovazione Apprendimento Lavoro) impresa sociale che, per il corrente anno, si prenderà cura della manutenzione del verde della storica villa cittadina.

L’obiettivo “è quello di garantire una manutenzione ordinaria, costante e qualificata della villa – ha dichiarato l’assessore all’Ambiente, Simone Cretella – nell’ambito del progetto, saranno anche sviluppati importanti percorsi di promozione e sviluppo delle risorse umane attraverso l’implementazione di attività di formazione professionale, culturale e sociale dei manutentori e degli operatori coinvolti.

Queste prime settimane – ha spiegato Cretella – saranno dedicate ad un’operazione di pulizia generale di viali ed aiuole dalla grande quantità di fogliame e residui vegetali che abbondano in questo periodo dell’anno; avviata anche la messa in sicurezza del giardino mediante l’abbattimento di diversi alberi, arbusti e rami completamente secchi che costituivano un pericolo per i frequentatori, soprattutto nelle giornate ventose”.