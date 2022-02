Bollettino Covid, un nuovo ricovero e un paziente dimesso. 423 i nuovi positivi e 520 i guariti

Il bollettino Covid di oggi, martedì 15 febbraio 2022, registra un nuovo ricovero a fronte di un paziente dimesso, per un totale di 45 ricoverati: 26 in Malattie Infettive, 14 in Anziano Fragile e 5 in Terapia Intensiva.

Di questi 17 non sono vaccinati, 2 hanno la prima dose, 7 la seconda dose o dose unica e 19 la terza dose.

423 sono poi i nuovi positivi di oggi, 95 da tamponi molecolari e 328 da antigenici. 73 i contagi a Campobasso, 10 a Cercemaggiore, 19 a Isernia e 88 a Termoli.

520 i guariti, 144 dei quali a Campobasso.

Gli attualmente positivi in Molise sono 7.187, 5.166 in provincia di Campobasso, 2.005 in quella di Isernia e 16 di altre regioni.