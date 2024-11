Campobasso, Vazzieri sempre più quartiere dormitorio: chiude un’altra storica attività

Vazzieri, un tempo vivace quartiere di Campobasso, sembra ormai destinato a diventare un luogo sempre più abbandonato a sé stesso. Negli ultimi anni, l’area ha assistito alla progressiva chiusura di attività e servizi fondamentali per la comunità, privandosi di punti di riferimento storici per i suoi abitanti.

Dopo la chiusura dell’edicola in viale Manzoni, un’altra realtà commerciale è pronta ad abbassare definitivamente le serrande: l’emporio Sigma Casa, situato in via Verga, che da anni serviva come punto di riferimento per intere famiglie del quartiere.

La lettera aperta dei clienti: “Un colpo al cuore del quartiere”

La notizia ha scosso profondamente i residenti, tanto che un gruppo di clienti affezionati ha deciso di scrivere una lettera aperta per esprimere il proprio rammarico e lanciare un accorato appello. “Siamo un gruppo di clienti di Sigma Casa, assidue e affezionate, che purtroppo in questi giorni si sono scontrate con una triste realtà: Sigma Casa chiude”.

La lettera prosegue evidenziando il valore che questo negozio rappresentava per il quartiere: “Consapevoli che ormai assistiamo più a chiusure che ad aperture, anche di ‘colossi’ come Stellantis, ci troviamo a vivere un’ulteriore perdita che impoverisce ancora di più il nostro piccolo Molise. Questo emporio era unico nella zona, un punto di riferimento per tanti, dove era possibile trovare di tutto: articoli scolastici, prodotti per la casa, giocattoli per i bambini. Un luogo dove qualità e assortimento andavano di pari passo con la cordialità e la disponibilità delle proprietarie, Carmelina e Lina, che accoglievano i clienti sempre con grande competenza e affetto. E non è cosa da poco!”.

Un luogo di utilità e aggregazione

L’importanza di Sigma Casa non si limitava alla sua offerta commerciale. Come sottolineano i residenti, si trattava anche di un punto di aggregazione per il quartiere: “L’intuizione del proprietario del marchio Sigma di ampliare l’offerta in un negozio così variegato è stata sempre apprezzata dagli abitanti di Vazzieri. Ha prodotto non solo profitti, ma anche relazioni e legami tra le persone”.

La famiglia Prioriello, gestore dell’attività, viene lodata per l’impegno costante nel rinnovare e arricchire l’offerta del negozio, rendendolo un luogo vivo e accogliente per tutti.

Un quartiere che si impoverisce sempre più

La chiusura di Sigma Casa rappresenta l’ennesima ferita per un quartiere che ha già perso troppo. La fine di attività storiche come questa contribuisce a rendere Vazzieri un quartiere dormitorio, sempre meno attrattivo e privo di servizi essenziali per i suoi abitanti.

I clienti, concludendo il loro appello, chiedono che venga fatto tutto il possibile per scongiurare la chiusura: “Chiediamo vivamente di lasciarcelo, perché perderlo significherebbe impoverire ulteriormente un quartiere già privo di molte risorse”.

Una riflessione più ampia

Il caso di Vazzieri è un esempio delle difficoltà economiche e sociali che stanno colpendo molte zone del Molise e non solo. La perdita di attività commerciali locali non rappresenta solo un problema economico, ma tocca il cuore delle comunità, mettendo a rischio quei legami sociali che contribuiscono a rendere vivibili i quartieri.