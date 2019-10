Centro prelievi di via Toscana, il 14 ottobre torna in funzione

La vicenda relativa alla riapertura del Punto Prelievi di via Toscana a Campobasso si sta avviando a una soluzione concreta e studiata in accordo con l’Asrem.

Infatti, dopo la richiesta fatta pervenire alla Direzione dell’azienda sanitaria dal sindaco di Campobasso per valutare insieme le opportune modalità di rispristino del servizio, in data 1° ottobre sono giunte le prime risposte ufficiali.

La data di riapertura del Punto Prelievi di via Toscana è fissata per il 14 ottobre 2019.

I giorni di apertura saranno per il momento il lunedì, il mercoledì e il venerdì dalle ore 8.30 alle ore 9.30.

Gli infermieri prelevatori utilizzeranno, per effettuare i prelievi presso il centro di via Toscana, il materiale in dotazione alla struttura di via Gramsci, dove etichetteranno le provette; stamperanno i referti relativi ai prelievi effettuati che, nell’ambito della collaborazione con il personale del D.U.P. di via Toscana saranno consegnati agli utenti.

È stato inoltre precisato che il Punto Prelievi di via Toscana sarà ubicato presso i locali che attualmente ospitano l’attività di Continuità assistenziale, questo al fine di evitare che condividano gli stessi spazi i minori da sottoporre a vaccinazione e gli assistiti che devono effettuare il prelievo ematico.

“La ricerca condivisa con l’Asrem di una soluzione positiva per la riapertura del Punto Prelievi di via Toscana – ha precisato il sindaco Gravina – è stato l’obiettivo principale che questa Amministrazione si è posto per individuare la risposta più immediata e funzionale da dare alle esigenze della gente che utilizza quel servizio. Le modalità di riapertura concordate con l’Azienda sanitaria garantiscono, in questo senso, una efficace copertura sul territorio per quanto concerne i punti prelievo cittadini. Inoltre, sempre di concerto con l’Asrem, a via Toscana stiamo lavorando al potenziamento dell’offerta mediante ampliamento degli spazi e ammodernamento degli stessi”.