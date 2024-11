Nel 70° anniversario della fondazione dell’Associazione pro Crociati e Trinitari per le Rievocazioni Storiche Molisane il Giroscopio della Campobasso vecchia: una storia di ieri e di oggi

La fredda e autunnale mattinata campobassana di venerdì 15 novembre è stata illuminata dal “Giroscopio della Campobasso vecchia: una storia di ieri e di oggi”, una manifestazione organizzata e realizzata dai docenti e dagli alunni del Liceo Classico “Mario Pagano” in occasione del Settantesimo Anniversario della fondazione dell’Associazione pro Crociati e Trinitari per le Rievocazioni Storiche Molisane.

Partendo da Piazza Gabriele Pepe, i protagonisti dell’evento hanno allietato e guidato una folla attenta, curiosa e interessata, di cittadini e di alunni e docenti delle classi terze delle scuole secondarie di primo grado del capoluogo molisano e dei paesi limitrofi, con una serie di visite guidate ai luoghi simbolo delle appassionanti vicende storiche dei Crociati e Trinitari (come la Cattedrale della Santissima Trinità e la Chiesa di Santa Maria della Croce), in un coinvolgente viaggio a ritroso nel tempo attraverso le memorie antiche della città in cui gli alunni di varie classi liceali, indossando meravigliosi abiti d’epoca, sono stati gli attori di una originalissima rappresentazione teatrale itinerante che ha riproposto la mirabile storia d’amore di Delicata Civerra e Fonzo Mastrangelo in una particolare versione, con testi originali, che ha fatto rivivere i volti e le voci antiche dei personaggi tra le vie del centro storico che sono state il luogo di svolgimento dei fatti narrati, ma li ha anche presentati nella veste di una stimolante e interessante attualizzazione in cui Delicata e Fonzo diventano due ragazzi dei nostri tempi che vivono in chiave moderna lo stesso smarrimento dell’amore davanti agli ostacoli della vita e alle incomprensioni degli adulti.

La duplice rappresentazione ha preso magicamente vita insieme con le note dell’accompagnamento musicale sempre degli alunni dello stesso Liceo ed ha anche offerto l’opportunità agli allievi delle scuole medie partecipanti di immortalare i momenti più suggestivi del percorso con un contest fotografico che ha fatto sentire anche loro protagonisti dell’evento.

Passato e presente, insomma, si sono straordinariamente intrecciati in un viaggio tra storia, tradizioni, arte, recitazione e musica a dimostrazione, ancora una volta, di come il Liceo Classico del capoluogo molisano riesce a proporre un sapere che affonda le sue radici nel passato, ma che mostra la sua forza nel rendere il passato la chiave di lettura del presente, dando anche modo ai suoi allievi di esprimere, in modo significativo e consapevole, i loro personali talenti che spesso vanno ben oltre i percorsi di studio.

All’evento, che ha riscosso grande successo, erano presenti il Dirigente Scolastico dell’I.I.S. “Mario Pagano” di Campobasso Ing. Antonello VENDITTI (che con entusiasmo ha promosso, sostenuto e seguito il progetto in tutte le sue fasi), il Questore di Campobasso dott. Cristiano TATARELLI, la dott.ssa Lorella PERNIOLA dell’USR per il Molise, delegata della Direttrice Dott.ssa Maria CHIMISSO, la Sindaca di Campobasso dott.ssa Marialuisa FORTE, il Commissario Capo della Polizia dott. Carmelo CAIONE, il Presidente dell’Associazione Crociati e Trinitari per le rievocazioni storiche di Campobasso dott. Giuseppe SANTORO.

Un doveroso ringraziamento va a tutto il pubblico presente, e soprattutto ai docenti ed agli alunni delle scuole medie che hanno seguito la manifestazione con viva e partecipe attenzione, oltre che all’Associazione pro Crociati e Trinitari, che ha reso possibile l’evento con la sua preziosa e fattiva collaborazione.

Un plauso va infine certamente rivolto ai docenti del Liceo Classico che, con competenza e con sapienza, mettendosi in gioco con coraggio e lungimiranza, hanno realizzato il tutto, ed una profonda e sincera attestazione di merito va riconosciuta ai loro alunni, protagonisti di un’indimenticabile avventura che ha reso memorabile, per loro e per quanti vi hanno partecipato, questo straordinario Giroscopio tra il passato e il presente della città di Campobasso.