Ritiro pannolini e pannoloni, ecco cosa cambia dal 1° gennaio 2024 a Campobasso

SEA Spa ricorda a tutti i cittadini residenti nei Quartieri interessati che, a partire dal 01 gennaio 2024, saranno apportate variazioni agli orari del servizio di raccolta pannolini e pannoloni.

Le postazioni dedicate rimarranno invariate, ma gli orari subiranno una modifica per migliorare l’efficienza del servizio. A partire da gennaio, i cassonetti saranno accessibili il giovedì e il sabato, dalle 14:30 alle 18:30, presso: Via Leopardi (nei pressi dell’incrocio con via Nievo); Viale Manzoni (altezza supermercato); Via Carducci (incrocio via Pirandello); Via Ungaretti (zona murales); Via Conte Rosso n.17; Via Kennedy (nei pressi della rotonda).

Nelle Contrade invece il servizio non verrà più espletato a giovedì alterni, ma si raccoglieranno insieme al residuo secco il lunedì.

Tutti i cittadini già informati possono, per eventuali domande o ulteriori chiarimenti, contattare il Numero Verde 800 99 31 59, oppure recarsi presso l’Info Point in Piazza Molise, 70.