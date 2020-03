Covid-19, per il quarto giorno flessione dei contagiati: 3.491. In Molise situazione stabile: 71 il totale dei positivi, 53 gli attuali

Numeri ancora in lieve calo (quarto giorno consecutivo) dei positivi al Covid-19 al termine della giornata di mercoledì 25 marzo 2020, rispetto alle ventiquattro ore precedenti. A 3.491 persone è stato riscontrato il Coronavirus rispetto ai 3.612 contagi di martedì 24. Il totale dei contagiati dall’inizio dell’epidemia è di 74.386, mentre gli attuali positivi sono 57.521.

I guariti di mercoledì 25 marzo sono 1.036 per un totale di 9.362 dall’inizio dell’epidemia.

I decessi di martedì sono stati 683 per un totale di 7.503.

A fornire i numeri ufficiali, come tutti i giorni alle 18, non è stato il Capodipartimento della Protezione Civile, Angelo Borrelli, febbricitante e sottoposto a tampone, ma il Direttore operativo del Dipartimento della Protezione civile, Luigi D’Angelo.

I casi attualmente positivi sono 20.591 in Lombardia, 8.256 in Emilia-Romagna, 5.745 in Veneto, 5.556 in Piemonte, 2.639 nelle Marche, 2.776 in Toscana, 1.826 in Liguria, 1.675 nel Lazio, 1.072 in Campania, 1.058 nella Provincia autonoma di Trento, 1.023 in Puglia, 911 in Friuli Venezia Giulia, 748 nella Provincia autonoma di Bolzano, 936 in Sicilia, 738 in Abruzzo, 686 in Umbria, 375 in Valle d’Aosta, 412 in Sardegna, 333 in Calabria, 112 in Basilicata e 53 in Molise.

In Molise situazione stabile rispetto alle ventiquattro ore precedenti. Il totale dei casi resta sempre 71, mentre gli attualmente positivi sono 53, considerando i 10 guariti e gli 8 decessi.