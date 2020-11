Incendio villa Guacci, per permettere le indagini chiusa al traffico via delle Frasche

Personale del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco sarà impegnato domani, lunedì 30 novembre 2020, per operazioni di polizia giudiziaria a seguito dell’incendio sviluppatosi, durante la sera di sabato 28, nella villa Guacci in via San Giovanni, di fronte al distributore di benzina e al quadrivio tra San Giovanni, via delle Frasche e Via Giambattista Vico.