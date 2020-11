Covid-19: in Molise contagi in aumento e un decesso. +88 positivi e 14 persone ricoverate in Terapia Intensiva

Su 762 tamponi processati sono 88 i nuovi contagi registrati in Molise nella giornata di oggi, domenica 29 novembre 2020, che conta anche un nuovo decesso.

Si tratta di un uomo di 85 anni di Campobasso.

Gli attualmente positivi in Molise sono 2780: 1616 in provincia di Campobasso e 1148 in provincia di Isernia. 16 quelli relativi ad altre regioni.

8 il numero dei guariti, mentre 9 è quello dei nuovi ricoveri: 8 nel reparto di Malattie Infettive e uno in Terapia Intensiva. Sono, invece, 5 i dimessi dal nosocomio del capoluogo.



In totale a Malattie Infettive ci sono 62 pazienti, 14 quelli in Terapia Intensiva, per un totale di 76 persone attualmente ricoverate per Covid.



I nuovi contagi sono così distributi sul territorio regionale: 1 ad Agnone, 6 a Bojano, 1 a Calvi Risorta (Caserta), 7 a Campobasso, 1 a Campodipietra, 2 a Campomarino, 2 a Carovilli, 1 a Carpinone, 1 a Castel del Giudice, 4 a Cerro al Volturno, 2 a Civitanova del Sannio, 3 a Colle d’Anchise, 3 a Ferrazzano, 2 a Fornelli, 13 a Isernia, 1 a Limosano, 1 a Macchiagodena, 1 a Montaquila, 1 a Palata, 4 a Pescolanciano, 1 a Pietracatella, 1 a Pozzilli, 2 a Riccia, 1 a Roccavivara, 1 a Salcito, 1 a San Severo (Foggia), 2 a Sant’Agapito, 1 a Scapoli, 4 a Sessano del Molise, 14 a Termoli, 2 a Vastogirardi e 1 a Venafro.