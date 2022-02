Covid: ancora due decessi e +386 positivi. Ancora boom di guariti: oggi sono 338

Due i decessi per Covid nella giornata di venerdì 11 febbraio 2022: si tratta di un 76enne di Termoli e una 98enne di Campobasso, entrambi ricoverati nel reparto Anziano fragile del Cardarelli di Campobasso.

La giornata ha fatto poi registrare 386 nuovi positivi al Covid, a fronte di 338 guariti.

56 i nuovi contagi a Campobasso, 23 a Larino e 61 a Termoli

Un nuovo ricovero all’ospedale ‘Cardarelli’ di Campobasso, dove un altro paziente è stato dimesso. I ricoverati sono quindi 45: 28 in Malattie Infettive, 13 in Anziano Fragile e 4 in Terapia Intensiva.

Gli attualmente positivi in Molise sono 7.368: 5.227 in provincia di Campobasso, 2.077 in quella di Isernia e 17 di altre regioni.