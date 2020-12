Covid, ancora due decessi: perde la vita anche una 50enne. 44 nuovi positivi ma è boom di guariti. In 194 sconfiggono il virus

Su 733 tamponi processati sono 44 i nuovi contagi registrati in Molise nella giornata di oggi, martedì 29 dicembre 2020, che conta anche due nuovi decessi che fanno salire a 188 le vittime di Covid in regione.



Si tratta di una 92enne di Celenza Val Fortore che si trovava nella casa di riposo di Isernia e una 50enne che era ricoverata in Malattie infettive al Cardarelli di Campobasso.

Dopo il boom di guariti di oggi, quando il nuovo bollettino Asrem ha accertato che in 194 hanno sconfitto il virus, gli attualmente positivi in Molise sono 2146: 1404 in provincia di Campobasso e 733 in provincia di Isernia. 9 quelli relativi ad altre regioni.

Uno il nuovo ricovero di oggi, giornata in cui anche un paziente di Petacciato, ricoverato in Malattie infettive è dovuto essere trasferito in Rianimazione.



In totale ad oggi in Malattie Infettive ci sono 53 pazienti, 10 quelli in Terapia Intensiva, per un totale di 63 persone attualmente ricoverate per Covid.



I nuovi contagi sono così distributi sul territorio regionale: 2 a Belmonte del Sannio, 1 a Bojano, 12 a Campobasso, 1 a Campomarino, 2 a Civitacampomarano, 1 a Fossalto, 1 a Guglionesi, 3 a Isernia, 1 a Larino, 1 a Montaquila, 1 a Montenero di Bisaccia, 1 a Pietrabbondante, 1 a Pozzilli, 1 a Ripalimosani, 1 a San Giuliano del Sannio, 1 a Sant’Elena Sannita, 1 a Sant’Elia a Pianisi, 1 a Sesto Campano, 7 a Termoli, 1 a Torella del Sannio, 1 a Trivento e 1 a Venafro.