Covid: da inizio emergenza il Molise conta 168 vittime. Oggi +57 positivi e 31 guariti. 10 le persone in Terapia intensiva

Su 623 tamponi processati sono 57 i nuovi contagi registrati in Molise nella giornata di oggi, martedì 15 dicembre 2020, che conta anche due nuovi decessi che fanno salire a 168 le vittime di Covid in regione.



Si tratta di una 85enne della casa di riposo di Ripabottoni e un 49enne della casa di riposo di Isernia deceduto però nella gironata di ieri. L’uomo aveva anche patologie pregresse.

Gli attualmente positivi in Molise sono 2733: 1694 in provincia di Campobasso e 1023 in provincia di Isernia. 16 quelli relativi ad altre regioni.

3 è il numero dei nuovi ricoveri di oggi. Una sola persona è stata invece dimessa. In totale a Malattie Infettive ci sono 58 pazienti, 10 quelli in Terapia Intensiva (+2 rispetto a ieri. Si tratta di pazienti ricoverati precedentemente in Malattie infettive), per un totale di 68 persone attualmente ricoverate per Covid.



31 i guariti di oggi, mentre i nuovi contagi sono così distributi sul territorio regionale: 1 ad Agnone, 1 a Belmonte del Sannio, 1 a Bojano, 2 a Campobasso, 2 a Campomarino, 1 a Carovilli, 1 a Castellino del Biferno, 1 a Castropignano, 1 a Filignano, 1 a Fornelli, 1 a Fossalto, 1 a Frosolone, 1 a Guglionesi, 10 a Isernia, 1 a Macchiagodena, 1 a Montaquila, 7 a Oratino, 1 a Riccia, 1 a San Martino in Pensilis, 2 a Sant’Angelo Limosano, 7 a Termoli, 5 a Trivento e 7 a Venafro.