Si spegne la lady della politica molisana: i messaggi di cordoglio

Politica molisana in lutto per la scomparsa di Angela Fusco Perrella, ex presidente del Consiglio e assessore regionale.

Questa mattina la notizia è arrivata come un fulmine a ciel sereno durante la consueta riunione del Consiglio regionale, dove poco dopo la seduta è stata sospesa e poi aggiornata.

“Oggi è un giorno triste”, il commento del presidente Donato Toma. “Il Molise – ha detto il governatore – perde un pezzo importante della sua storia politica e del percorso che ha caratterizzato nella nostra regione la conquista della parità di genere. Si è sempre distinta per competenza, equilibrio, affabilità, cortesia. Il suo mondo era il sociale, la sua ragione di vita la tutela dei più deboli: quello che ha fatto ha lasciato un segno positivo, significativo, indelebile. Il suo impegno, in tal senso, non è venuto mai meno, anche quando ha smesso con la politica attiva. Ai familiari – ha consluso il presidente – giungano sentimenti di profondo cordoglio che esprimo a nome mio e dell’intero Molise”.

“Un impegno continuo ed assiduo per i temi del sociale e della cultura, al quale ha affiancato la passione per la politica e la voglia di essere sempre e comunque tra e con la gente. La professoressa Angela Fusco Perrella ha mostrato, in ciascuno dei tanti e variegati incarichi pubblici e privati che ha ricoperto nella sua lunga vita lavorativa e istituzionale, sensibilità e comprensione per gli interlocutori, attenzione rispetto per i ruoli, voglia di capire, confrontarsi e misurarsi con le altrui posizioni politiche, determinazione a seguire i principi e i valori che hanno caratterizzato il suo impegno in iniziative e progettualità a sostegno degli ultimi, dei più sofferenti, del mondo del lavoro e delle problematiche socio-economiche della regione”. Così, invece, il presidente del Consiglio, Salvatore Micone.



“Donna forte e tenace, che ha saputo dare lustro al grande valore delle donne nelle istituzioni. Candidata ed eletta anche nel Popolo delle Libertà, ha rivestito il delicato ruolo di assessore regionale alle Politiche del lavoro e di presidente del Consiglio regionale del Molise, rappresentando un punto di riferimento per la politica regionale e un esempio di indiscussa capacitá amministrativa e politica. Ai familiari esprimo profondo cordoglio a nome di Forza Italia Molise.” Sono state le parole della parlamentare molisana e coordinatrice regionale di FI, Annaelsa Tartaglione. Cordoglio è stato espresso anche dal gruppo della Lega al Comune di Campobasso e dai consiglieri Tramontano, Pascale e D’Alessandro.

A ricordare la Fusco Perrella anche la segretaria regionale della Uil, Tecla Boccardo. “Con Angela Fusco Perrella, va via innegabilmente un pezzo di storia molisana. E non solo politica. Consigliere regionale, Assessore al Lavoro, prima donna a ricoprire il prestigioso incarico di Presidente del Consiglio regionale, ma anche tanto impegno nel sociale e al fianco di persone in difficoltà. Ci siamo confrontate, sempre con onestà e schiettezza e non sono mancate anche ferme contrapposizioni su temi importanti, ma sempre con profondo rispetto delle persone, prima che dei ruoli. Prerogative che oggi, purtroppo, sono sempre più rare. Tutta la UIL, è vicina alla famiglia della Presidente Fusco Perrella, a cui vanno le nostre sincere condoglianze”.

“Il suo impegno – ha commentato, invece, la consigliera regionale, Aida Romagnuolo – è noto. Donna sensibile, sempre pronta ad aiutare il prossimo. Lascia un grande vuoto, non solo tra i suoi cari, ma anche tra chi ha sempre creduto nei suoi principimriconoscendo la sua dedizione al lavoro. Un caloroso abbraccio a tutta la sua famiglia”.