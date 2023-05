Alluvione Emilia Romagna, solidarietà dal Molise: inviato materiale utile all’emergenza

L’Emilia Romagna devastata dalle alluvioni chiama, il Molise risponde. Notevole, infatti, è l’iniziativa promossa dal Consorzio di Campobasso di Banca Mediolanum, che in collaborazione con l’importante azienda lattiero casearia Tamburro di Baranello e diverse attività del territorio, ha spedito materiale ed utensili per l’emergenza alluvione. Si tratta, per lo più, di pale, scarponi, scope e tirafango che le attività commerciali locali hanno venduto a prezzo di costo per essere, appunto, vicine alle popolazioni colpite da questo tragico evento naturale.

Una sinergia fra le parti per permettere ai vigili del fuoco, soccorritori, volontari, forze dell’ordine e croce rossa di compiere interventi di ripristino del territorio piegato dalle esondazioni e dalle frane. È bene precisare come nei prossimi giorni un’altra iniziativa ci sarà sempre nel territorio campobassano dove i Solidali di Casa del Popolo saranno con le Brigate di Solidarietà attiva per una raccolta fondi.

Una solidarietà quella del Consorzio di Campobasso di Banca Mediolanum, che da anni vede la stessa sensibile nel contraddistinguersi in iniziative sociali ed umanitarie.

Una lodevole iniziativa che vede tutti gli “attori” coinvolti adoperarsi per il solo bene comune e che dimostra come la popolazione molisana, ancora una volta, sia sempre presente nei momenti critici che toccano il Paese.

Intanto, per chiunque volesse, è possibile donare al seguente IBAN IT69G0200802435000104428964 intestato a “Agenzia per la sicurezza territoriale e la Protezione Civile dell’Emilia Romagna” qualsiasi importo per essere vicini alle popolazioni colpite da questo tragico evento naturale.