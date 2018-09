Olimpiadi Italiane di Informatica, a Campobasso vince Federico Stazi del Liceo ‘Copernico’ di Udine

Federico Stazi, studente del quinto anno del Liceo ‘Copernico’ di Udine, ha vinto le Olimpiadi Italiane di Informatica, promosse dal Miur e Aica con l’Ufficio Scolastico Regionale per il Molise e l’ITST ‘Marconi’ di Campobasso.

Per Stazi primo posto con il punteggio di 276 su 300. Al via cento studenti, arrivati a Campobasso da tutte le regioni d’Italia, accompagnati da 43 docenti.

La diciassettesima edizione delle Olimpiadi Italiane di Informatica si sono chiuse questa mattina, sabato 15 settembre 2018, con la cerimonia di premiazione al Convitto Nazionale ‘Mario Pagano’. La kermesse campobassana è stata definita come “una delle migliori edizioni mai fatte”, un risultato raggiunto “grazie allo straordinario gioco di squadra tra Comitato olimpico, Miur, Aica, USR e staff del Marconi”, come hanno commentato i vertici dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Molise.