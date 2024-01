Campobasso ricorda Ada Trombetta a dieci anni dalla scomparsa

A dieci anni dalla sua scomparsa, Campobasso ricorda Ada Trombetta, personalità di straordinaria importanza nel panorama culturale della città e del Molise.

Lo farà sabato 27 gennaio, alle ore 17, con un incontro presso il Circolo Sannitico organizzato dall’Associazione Culturale “Ada Trombetta”, con il patrocinio del Comune di Campobasso e della Caritas Diocesana di Campobasso “Shomer Onlus”, durante il quale si parlerà della figura della professoressa Trombetta e in particolare del suo libro “1943-44 – e fu guerra anche nel Molise” che fu dato alle stampe esattamente trent’anni fa. Nell’occasione sarà proiettato un filmato/sintesi del libro e per commentare insieme le foto realizzate da Alfredo Trombetta, padre di Ada, a testimonianza della scia di distruzione lasciata dai tedeschi a Campobasso e dintorni nel corso della loro ritirata durante la Seconda Guerra Mondiale.

Sarà anche l’occasione per sostenere una causa nobile, legata all’ambito scolastico nel quale Ada Trombetta ha operato per quattro decenni in qualità di docente di Lettere e, successivamente, da Preside; l’Associazione organizzatrice dell’evento, infatti, intende mettere a disposizione degli interessanti libri ed opuscoli scritti dalla professoressa Trombetta, con l’intento di partecipare al finanziamento della “Scuoletta”: si tratta di un’attività della Caritas Diocesana del capoluogo di regione, sostenuta dalla “Shomer Onlus”, che si occupa di attività di doposcuola a favore di ragazzi provenienti da situazioni familiari di disagio e bisognosi di supporto didattico, grazie all’opera di diversi volontari.

Libri ed opuscoli resteranno a disposizione degli interessati fino ad esaurimento scorte; per richieste ed informazioni è possibile contattare Paolo Matrella, presidente dell’Associazione “Ada Trombetta”.

“Un’iniziativa lodevole e meritoria – è il commento della sindaca reggente di Campobasso, Paola Felice – che dà il giusto riconoscimento ad una figura che ha portato un contributo notevole per la cultura e la storia di Campobasso e del Molise. Ada Trombetta, con i suoi scritti e la sua opera, ha consegnato alle future generazioni testimonianze importanti del nostro passato, grazie alla dedizione e all’amore per la propria città, da ammirare e prendere ad esempio. Come Amministrazione comunale abbiamo patrocinato senza indugi l’evento e, facendo proprio l’auspicio degli organizzatori, invitiamo ad una numerosa partecipazione, in modo particolare i più giovani, che non hanno avuto la possibilità di conoscere ed apprezzare direttamente la professoressa Ada Trombetta e il suo operato. Condividiamo, inoltre – conclude Paola Felice – anche la finalità solidaristica dell’iniziativa; abbinare il tributo alla professoressa Trombetta con il sostegno ad un progetto rivolto ai ragazzi, con importanti finalità educative e sociali, è sicuramente un’idea che ben si sposa con la figura di Ada Trombetta, che ha dedicato gran parte della sua vita anche all’insegnamento e ai più giovani”.