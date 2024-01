Sostegno allo Sviluppo Locale Leader, pubblicato il bando dell’assessorato regionale alle Politiche Agricole

L’Assessorato alle Politiche agricole della Regione Molise comunica che, con Determinazione del Direttore del II Dipartimento n.2 del 17-01-2024, è stato pubblicato il Bando pubblico inerente la Misura 19 – “Sostegno allo Sviluppo Locale Leader” Sottomisura 19.3 “Preparazione e realizzazione delle attività di cooperazione del Gruppo di Azione Locale”.

La finalità del bando è di incentivare la nascita di esperienze collettive mirate a rivitalizzare le economie rurali attraverso la creazione di nuove attività agricole ed extra agricole e ad incrementare le opportunità di lavoro.

I soggetti beneficiari dell’aiuto sono gli attori locali e i GAL operanti nella regione Molise. La sottomisura mira a offrire ai Gruppi di Azione Locale la possibilità di rafforzare gli obiettivi delle loro strategie di sviluppo locale attraverso l’apertura ad analoghi progetti di respiro regionale, interregionale e/o transnazionale.

L’intervento intende superare gli ostacoli territoriali a generare soluzioni collettive, che in molti casi potrebbero contribuire a migliorare le condizioni di vita e performance economiche e competitive delle imprese, attraverso azioni condivise di cooperazione come elemento oramai imprescindibile per la rivitalizzazione delle economie rurali e dei contesti sociali ed ambientali su cui esse poggiano.

La cooperazione deve essere una risposta a problematiche emerse ed individuate nell’ambito della strategia locale di ogni singolo GAL che deve riportare sia la problematica sia i settori o gli ambiti per i quali si intende avviare la cooperazione e deve comunque riguardare progetti concreti. Inoltre, in particolare con i progetti di cooperazione interterritoriale, si intende promuovere l’approccio collaborativo e collettivo in risposta alle criticità emerse nel territorio molisano in relazione alle fasi attuative della misura 16 cooperazione.

Attraverso l’azione di cooperazione Leader e il ruolo dei GAL si intende agire sul superamento di tali criticità, proiettando le imprese del territorio rurale verso orizzonti nuovi di sviluppo, incentrati proprio sulla capacità a cooperare. In questo modo si agisce anche sul superamento delle problematiche di isolamento che spesso caratterizzano gli operatori economici del sistema agricolo e rurale molisano.

Per il finanziamento delle domande inoltrate ai sensi del bando sono stanziati euro 2.900.000,00 provenienti dal PSR Molise 2014-2022.

La domanda deve essere presentata esclusivamente per via telematica sul portale SIAN, utilizzando il Modello Unico di Domanda (MUD), unitamente agli allegati, entro e non oltre il 16 febbraio 2024.