Cibus Connecting Italy, a Parma anche lo stand del Molise

Tutto pronto nello stand del Molise al Cibus Connecting Italy che si aprirà domani 29 marzo alle ore 10.30 e proseguirà fino al 30 marzo.

L’Azienda Autonoma di Soggiorno e Turismo è presente al Salone internazionale del Food&Beverage Authentic Italian con 44 aziende del settore dell’ospitalità ed enogastronomia e, nel corso della “due giorni”, ha predisposto un programma denso di appuntamenti con il gusto grazie a showcooking e degustazioni ma anche con progetti europei e nuove iniziative dedicate alla crescita del turismo e delle imprese che vi operano.

Nell’ambito di un incontro, il 30 marzo, alle ore 10.30, nello stand del Molise si terrà la sottoscrizione di un Patto di collaborazione tra l’Azienda Autonoma di Soggiorno e Turismo con il Commissario straordinario Remo Di Giandomenico, il Parco nazionale d’Abruzzo e il Parco del Gargano. L’intesa punta alla valorizzazione della Transumanza.

L’edizione 2023 del Salone internazionale dell’alimentazione propone ai circa 20mila operatori attesi da tutto il mondo, mille brand dell’agroalimentare e quattro aree speciali.

Il Cibus Connecting Italy è il punto di riferimento in Italia ed Europa non solo dell’enogastronomia ma anche delle tendenze del gusto più ricercate al mondo.

La partecipazione dell’Aast al Cibus è su impulso dell’Assessorato regionale al Turismo in attuazione del programma “Le Autentiche Emozioni del Molise” approvato dalla Giunta regionale.

Di seguito il Programma della prima giornata, il 29 marzo:

Ore 10,00 apertura stand Molise

Ore 10,45 Workshop Opening – Innotourclust Project ( Interreg IPA-CBC ITA-ALB-MON 2014/2020

Ore 11,00 degustazione guidata di salumi molisani con tintilia del Molise

Ore 11,20/11,45 Innotourclust Workshop – Creating enogastronomic tourism packeges : Molise and Puglia case studies –

Ore 12,00 coking show – sulle vie della transumanza Abruzzo/Puglia/Molise

Ore 13,00 Pizza molisana con base di farine autoctone, mozzarella, pomodori di Montagano

Ore 15,00 Degustazione di formaggi molisani e pane casereccio forno a legna di Macchiagodena, Medaglia d’oro campionati mondiali di panificazione.

Ore 15,20 – 16,00 Innotourclust Workshop – How to valorise raw products and recipes from Protected Areas and National Parks

Ore 16,00 Incontro con la stampa e degustazione di dolci Gerry Agnone e Papa di Monteroduni

Ore 16,40 Degustazione pizza con ingredienti idroponici ( verdure e pomodori )

Ore 17,30 showcooking con degustazione alimenti derivanti da farine e condite con tartufo molisano

Ore 18,00 chiusura fiera con brindisi spumante, liquori molisani e dolci