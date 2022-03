ANASF Molise, al vertice eletto Michele Tomasino. Al via le attività dell’associazione dei Consulenti Finanziari

Con l’inizio del 2022 si avviano le attività del nuovo Comitato Territoriale per il Molise dell’ANASF (l’Associazione di categoria dei Consulenti Finanziari), insediatosi sul finire dello scorso anno.

Nel ruolo di Coordinatore Territoriale del Molise è stato eletto Michele Tomasino e con lui, come vice coordinatore, Ugo Puca, storico referente regionale e primo presidente dell’associazione in Molise nel 2007. Il Comitato si compone di altri professionisti come Maria Francesca Vallini (referente della formazione e dell’aggiornamento professionale), Mariangela Russo (referente della sezione Giovani e Pari Opportunità) e Francesco Vitale (nel ruolo di segretario e addetto stampa). Fra gli eletti anche Pasquale Corrado (già Coordinatore Territoriale fra il 2012 e il 2017), Carlo Di Domenico, Fabrizio Simeone e Marco Di Pilla. Una rappresentanza ampia del mondo della Consulenza Finanziaria e di grande esperienza, che è distribuita trasversalmente su tutte le principali aree della regione, dal basso Molise al venafrano, oltre che a Campobasso e Isernia.

L’obiettivo dichiarato del nuovo Comitato Territoriale è quello di portare avanti con determinazione il lavoro svolto nei precedenti mandati, contribuendo sempre più a dare lustro alla figura dei professionisti del risparmio, anche sviluppando contatti e sinergie con le altre categorie professionali e con gli enti pubblici territoriali e non territoriali.

Fra le prime attività svolte, in piena continuità con gli anni precedenti, è il corso di formazione sull’educazione finanziaria per gli studenti delle scuole superiori “Economic@mente”, finora attivo al Liceo scientifico “M. Pagano” di Campobasso e all’ITC “G.Boccardi” di Termoli. Molti altri saranno i progetti sviluppati dall’ANASF in Molise, per consolidare l’immagine dei professionisti del settore e per essere sempre più vicini ai risparmiatori.