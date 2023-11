L’AIAC Molise esprime gli auguri di pronta guarigione al Presidente Ulivieri

“A nome di tutti gli Allenatori e Soci del Gruppo Regionale Aiac Molise esprimo al nostro Presidente, Renzo Ulivieri, i migliori auguri di pronta guarigione – il Presidente del Gruppo Regionale Aiac Molise, Avv. Stefano Maggiani – In accordo con tutti i Dirigenti del Gruppo Regionale Aiac Molise, pur avendo ricevuto la notizia del problema di salute occorso al nostro Presidente, Renzo Ulivieri, abbiamo ritenuto di non divulgarla se non dopo l’espressione ufficiale dell’Aiac Nazionale, avvenuta con il Comunicato Stampa che abbiamo pubblicato oggi sul nostro Gruppo ufficiale Facebook. Sappiamo bene che il nostro Presidente Renzo Ulivieri è un Guerriero e che si rimetterà al più presto ma è bene che osservi qualche giorno di riposo prima di tornare al lavoro. Avevo invitato il Presidente Ulivieri e tutta la Dirigenza nazionale per le Premiazioni dei nostri Allenatori e Soci Aiac da oltre 25 anni, evento che si svolgerà tra qualche settimana, e Lui con la Sua solita verve Toscana mi aveva detto che sarebbe venuto, nonostante la distanza. Il suo ritorno in Molise, da quel 7 febbraio 2022 quando restò due giorni con noi per siglare il Protocollo d’Intesa con L’AVIS Regionale, per partecipare alla nostra Assemblea Regionale e per la Cerimonia della consegna del Premio AIAC Molise “Vincenzo Cosco” al Mister Mirko Cudini, quindi, è soltanto rinviato. Pertanto, gli restiamo vicini con Amicizia ed affetto nell’attesa di rivederlo e di condividere con Lui nuovi momenti di formazione calcistica e di Amicizia”.