Serie C, il centrocampista Mario Prezioso firma un triennale col Campobasso

Mario Prezioso, classe ’96, centrocampista, ha firmato un contratto triennale con il Campobasso Fc.

Originario di Napoli, è cresciuto nelle giovanili dell’Empoli, è passato al Napoli dove ha giocato fino alla Primavera per poi proseguire la sua carriera in società come Cosenza, Modena, Vibonese, Ancona e infine Potenza.

“Non ho esitato un attimo a firmare il contratto con la società rossoblù – ha detto Prezioso – Sono orgoglioso di giocare per una piazza come Campobasso, che so essere particolarmente calorosa. Il valore aggiunto è poi il progetto ambizioso della Società che mi ha affascinato da subito. Inoltre conosco Mister Braglia, come lavora e quello che pretende. Quindi sono sicuro che, insieme a tutti i compagni, faremo un buon campionato”.