Campobasso, senza acqua alcune zone della città nel pomeriggio di lunedì 14 maggio 2018

A Campobasso, per consentire la realizzazione di un nuovo allaccio alla rete di distribuzione idrica di via Giambattista Vico, lunedì 14 maggio 2018, dalle ore 15, mancherà il flusso idrico a partire dalle ore 15, lungo il tratto di via Vico, dalla rotatoria in prossimità dell’ingresso della tangenziale fino all’incrocio di via San Giovanni, lungo via San Giovanni, dal passaggio al livello di via Mazzini fino all’incrocio di via Puglia, a Rione San Pietro e nei piani alti dei palazzi di Piazza Molise.

Salvo imprevisti – comunica una nota di Palazzo San Giorgio – il ripristino dell’erogazione idrica avverrà nel tardo pomeriggio di lunedì 14.